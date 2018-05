Carlos Vela le dejaría su lugar en el Mundial a Rafa Márquez

Agencia

MÉXICO.- Faltan sólo 35 días para que dé inicio la Copa del Mundo y Carlos Vela tiene claro que Rafael Márquez tiene que estar, a toda costa, incluso, está dispuesto a dejarle su lugar, si fuera necesario.

“Si hay que llevarlo (a Rafael Márquez), lo llevaremos cargando si hace falta. O si hay que dejarle mi lugar también se lo dejo”, señaló el futbolista del LAFC en conferencia de prensa.

El artillero azteca no ocultó su admiración por el Káiser y aseguró que es un gran ejemplo para todos los seleccionados.

“Sobran las palabras para decir lo que representa para todo el jugador mexicano. Ha sido, es y será un ejemplo para todos”, añadió.

El delantero del LAFC aprovechó el momento para elogiar al defensa mexicano, quien probablemente pueda ir al Mundial Rusia 2018.

Además, el Bombardero habló sobre lo especial que es para cualquier futbolista jugar una Copa del Mundo con su país y tomó con humor su ausencia de Brasil 2014, justa a la que él decidió no ir.

"Jugar un Mundial con tu país es algo que es cada cuatro años. Bueno en mi caso ocho porque en el pasado no fui. Por esa razón, de no haber ido, me hace tener mucha ilusión de poder aportar al equipo y si estoy, daré todo para hacer mejor a México”, remató.

