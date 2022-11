Carlos Vela niega propuesta de la FMF para ir al Mundial de Qatar

Tras la polémica que se armó luego de que un comentarista de ESPN llamara de “mentalidad pobre” a Carlos Vela la negarse ir al Mundial de Qatar, el futbolista aseguró que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no lo contactó como mencionaron.

En esta ocasión Hérculez Gómez y Mauricio Pedroza, de ESPN, entrevistaron al deportista y le preguntaron si la FMF lo buscó, fue cuando el delantero descartó que haya ocurrido una reunión recientemente.

"Me enteré apenas hoy en la mañana que me comentaron mis compañeros, qué pasó esto. No sé con quién fue", expresó Vela.

El delantero de LA rechazó que su negativa a la Selección Mexicana se deba a un problema con Gerardo Martino, incluso le manifestó su respeto al técnico.