Campeona de tenis confiesa que padece enfermedad autoinmune

Agencia

AUSTRALIA.- La campeona del Abierto de Australia, Caroline Wozniacki, dio a conocer que sufre artritis reumatoide y dijo que este año pasó por días en los que le resultaba difícil levantarse de la cama.

De acuerdo a Excélsior a danesa, que sumó su primer título del Grand Slam en Melbourne este año, quedó eliminada del WTA Finals en Singapur al caer por 5-7, 7-5 y 6-3 con Elina Svitolina. Tras el partido, se refirió a su estado de salud.

También te puede interesar: El Masters Totalplay de México... ¡Ya tiene fecha!

"Estoy muy orgullosa de cómo he sido tan positiva en todo y traté de no dejar que eso me obstaculizara", dijo la danesa de 28 años sobre la dolorosa enfermedad autoinmune.

No quería hablar de eso durante el año para no darle ventaja a nadie (...) Uno aprende a lidiar con la situación tras varios partidos. Algunos días te despiertas y no puedes levantarte de la cama, pero otros días estás bien y ni siquiera notas la enfermedad", agregó.

Wozniacki dijo que al principio no entendía por qué se sentía tan mal.

"Después de Wimbledon no me sentía bien. Pensé que era una gripe. Estaba de vacaciones y no me sentía bien. Luego en Washington me dolían las rodillas y las piernas y pensaba 'bueno, sigue adelante'".

"Jugué en Montreal, y todavía había algo que no estaba bien. Un día me levanté y no podía poner los brazos por encima de mi cabeza. Realmente no sé qué es. Voy al médico y me dicen que todo está bien, pero yo sé que no estoy bien (...) Resulta que tengo una enfermedad autoinmune, que es la artritis reumatoide, que ataca las articulaciones", agregó.

Wozniacki, quien ganó el WTA Finals el año pasado, dijo que mantuvo el problema en privado mientras aprendía cómo lidiar con él, pero se sintió aliviada de que su temporada terminara para centrar toda su atención en tratar el problema.