Cansancio venció a corredora, con ayuda llegó a la meta

ESTADOS UNIDOS.- Durante el Maratón de Dallas, la corredora Chandler Self llevaba la delantera y se aproximaba a linea de meta, sin embargo a metros de ganar cayó al suelo sin fuerza; en ese momento, una estudiante que hacía un relevo para cruzar decidió ayudarla a obtener el triunfo. Una Imagen que está recorriendo el mundo por su solidaridad, compañerismo y dar un final épico.

De acuerdo con el portal Opinión, Ariana Luterman no ganó el maratón, pero sí el reconocimiento de la comunidad del deporte internacional al demostrar que la solidaridad está por encima de los resultados.

La estudiante de 17 años realizaba unos de los relevos del maratón de Dallas cuando vio a su lado cómo desfallecía Chandler Self a pocos metros de la meta. Sin dudarlo, Luterman socorrió a la atleta y la acompañó hasta cruzar la línea y convertirse así en vencedora de la prueba.

Como muestra de agradecimiento, la familia de Self comentó que Luterman debería ser acreditada como campeona también de la prueba, después de ayudar a Self, aplaudió cuando esta fue socorrida por una silla de ruedas.

Se trató de un final épico, pero que también despertó la polémica debido que los atletas no pueden ser ayudados. Sin embargo, teniendo en cuenta que Self, una psiquiatra de Nueva York, finalizó tres minutos por delante que sus seguidoras, los organizadores consideraron que la diferencia era suficiente como para no tomar en cuenta esta ayuda.

Incredible #DallasMarathon finish. Watch as Chandler Self crosses the @DallasMarathon finish line with the help of Ariana Luterman. #BMWMarathon pic.twitter.com/chG4pivdWB