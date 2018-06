¿Lakers o Cavaliers? LeBron James aún no decide en dónde jugar

Agencia

estados unidos.- LeBron James decidirá su futuro sólo entre los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers. Ningún equipo más está invitado a esta verbena. Los Houston Rockets, los Philadelphia Sixers, los San Antonio Spurs y cualquier otro que soñara con tener al Rey en sus filas puede ir plegando velas.

Eso, al menos, es lo que cuenta Brian Windhorst, periodista de la ESPN que trabaja siguiendo a los Cleveland Cavaliers.

Windhorst participó ayer en el programa debate de su cadena "The Jump", que se emitió durante la celebración del draft de la NBA. Allí, fue preguntado por cómo marchaba la agencia libre de LeBron y el periodista contó que la decisión la tomará sólo en función de lo que su mujer y sus hijos quieran como destino para vivir y, siendo así, habían descartado ninguna ciudad que no fuera Los Angeles o seguir en Cleveland, indica el portal de noticias AS en su sitio web.

Por supuesto, sólo es la opinión de este periodista. De momento, LeBron James está de vacaciones y no ha comunicado nada de manera oficial. De hecho, Koby Altman, general manager de los Cavaliers, contó ayer que ha estado en comunicación con el jugador y que ha tenido buenas conversaciones con él, haciendo ver que estaba al corriente de la elección de Collin Sexton como primera ronda de los Cavs.

LeBron James tiene esta semana para decidir si coge los 35,6 millones de dólares que tiene de opción en su contrato para el año que viene y sigue ligado a la franquicia de Cleveland. Incluso aunque así fuera, aunque quisiese seguir en su equipo actual, la lógica indica que no hará efectiva esa opción y se convertirá en agente libre en los próximos días, empezando así un periodo que se presume de enorme locura en el mercado.

Brian Windhorst tampoco es un cualquiera y su palabra ha de ser tomada en serio. El periodista fue encargado por la ESPN para seguir a LeBron en su viaje de Cleveland a Miami cuando fichó por los Heat, y volvió a cubrir a los Cavs cuando el ídolo regresó a su hogar. Por lo tanto, lleva muchos años cubriendo las noticias del jugador y es lógico que tenga un conocimiento de su círculo personal más profundo que el del resto de periodistas.

Si su apreciación es correcta, la batalla por hacerse con el mejor jugador del mundo quedará circunscrita a tan sólo dos franquicia: Los Angeles Lakers y los Cleveland Cavaliers.