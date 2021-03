Aunque no lo creas, "Cepillín" estuvo cerca de ser estrella en los Tigres de la UANL

MÉRIDA.- "Cepillín" y su historia como portero de los Tigres de la UANL.

"Cepillín" es ampliamente conocido por ser el "Payasito de la Tele" y prácticamente todos los mexicanos han lamentado su muerte, la cual ocurrió la mañana de este lunes 8 de marzo.

Sin embargo, lo que pocos saben es que Ricardo González Gutiérrez, nombre real de “Cepillín”, también fue un destacado deportista e incluso llegó a formar parte del equipo Tigres cuando este estaba en Segunda División y tenía otro nombre. Esta es parte de la historia:

"Cepillín", además de payasito, tenía formación universitaria como odontólogo, pues estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León de donde se graduó. De esa profesión viene su nombre artístico (Cepillo de dientes- Cepillín).

Pero lo más interesante, que además de su talento para el espectáculo, González Gutiérrez también destacó como portero de futbol, jugando para el equipo Jabatos.

Cepillín como portero

Según el portal deportivo mediotiempo.com, “Cepillín” estuvo con los Jabatos de Nuevo León, equipo hoy en día es conocido como los poderosos Tigres de la UANL.

Dicha nota relata que en aquel tiempo, Tigres no existía como tal, pues este hecho se dio hace más de 60 años, cuando "Cepillín" era un adolescente. En ese entonces, el payasito fue un muy buen elemento del equipo, llegando a destacar según se ha relatado.

En una entrevista con Excélsior, "Cepillín" relató un poco de aquella época, en la que si bien, ser un futbolista profesional no representaba las complejidades de ahora, tampoco era cosa sencilla destacar en este deporte que tanto se disfruta en nuestro país.

"En esos años, te hablo de la prehistoria, no sabía que iba a ser payaso. Era joven, buen portero, estudiaba en la Prepa 2 de Monterrey y participaba en la Liga Hispanoamericana. Tenía un compañero llamado Ricardo Escamilla, quien se fue con los Rayados. Yo me fui a probar con los Jabatos y me quedé en Primera Especial. Todavía no aparecían los Tigres", contó el payasito.

Lamentablemente, la carrera deportiva de "Cepillín" terminó cuando sus padres lo obligaron a tener un título universitario, por lo que comenzó a estudiar odontología y posteriormente iniciaría su carrera en la farándula, pero la historia, ¡ahí queda!

