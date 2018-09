La victoria de los Browns hace que la ciudad ¡beba gratis!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cleveland Browns ganaron el jueves su primer partido en la Liga de fútbol americano de Estados Unidos (NFL) desde fines de 2016, lo que motivó a una marca de cervezas a cumplir con su promesa de entregar bebidas gratis en la ciudad.

Los Browns se impusieron a los New York Jets por 21-17 y cortaron así una racha de 19 encuentros sin victoria. Su último triunfo había sido el 24 de diciembre de 2016, informa el portal de noticias Marca.

El conjunto de Ohio logró recuperarse de una primera parte del partido adversa y, tras irse al descanso con desventaja de 14-3, dio vuelta el marcador en la segunda mitad.

A diferencia de los Cleveland Cavaliers, el popular equipo de baloncesto de la ciudad, los Browns están atravesando una etapa de pobres resultados. Ello llevó a la cerveza Bud Light, perteneciente a Budweiser, a realizar una particular campaña publicitaria.

FREE BEER!

- THIS is how Cleveland celebrated after the @Browns first win in 635 days

- @budlight offered up free beer to the city in special refrigerators that only opened when the team won!

#football #beer @WPTV pic.twitter.com/FWcXCVLSCU