Champions League 2025: Dónde ver los cuartos de final en EE.UU.

La UEFA Champions League 2025 entra en su fase más emocionante con la llegada de los cuartos de final. Ocho equipos lucharán por llegar a la gran final del torneo el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

Entre los contendientes se encuentran gigantes históricos como el Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, junto a clubes que buscan romper con la tradición, como Arsenal y Aston Villa.

El Arsenal, que atraviesa algunas bajas defensivas, buscará repetir su hazaña de 2006 al enfrentar al vigente campeón, Real Madrid.

A pesar de no brillar como en años anteriores, el conjunto merengue sigue siendo un rival formidable. Aston Villa, que regresa a esta fase tras más de 40 años, se medirá contra un PSG que viene de eliminar al Liverpool. Mientras tanto, el Inter de Milán, con una defensa sólida, se enfrentará al poder ofensivo del Bayern Múnich de Harry Kane.

Finalmente, el Barcelona, invicto desde diciembre, se medirá al Borussia Dortmund, que llega golpeado por algunas bajas.

Los partidos de ida se jugarán los días 8 y 9 de abril, mientras que las vueltas se disputarán el 15 y 16 de abril. La final de la Champions League se celebrará el 31 de mayo. Aquí te dejamos la agenda:

9 de abril: Barcelona vs Dortmund (3:00 pm ET) | PSG vs Aston Villa (3:00 pm ET)

15 de abril: Aston Villa vs PSG (3:00 pm ET) | Dortmund vs Barcelona (3:00 pm ET)