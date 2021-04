Champions League: Manchester City con medio pie en la final tras derrotar 2-1 al PSG

El Manchester City conquistó la Ciudad de la Luz y se acercó a la Final de la Champions League 2020-21.

Los Citizens vinieron de atrás para superar 2-1 al Paris Saint Germain, que se quedó con uno menos, por una expulsión, desde el 77', en la ida de Semifinales disputada hoy en el Parque de los Príncipes.

El PSG fue mejor en gran parte del encuentro, pues el club inglés batalló para frenar a Neymar, Ángel di María y Kylian Mbappé.

Por eso, el club dirigido por Mauricio Pochettino se adelantó al 15', cuando Marquinhos se le escabulló a Ilkay Gundogan, en tiro de esquina, y remató de cabeza a primer poste, cruzando el balón, ante un Ederson Moraes que solamente miró el vuelo de la pelota.

El PSG no dejó de intentar pero sin ser tan certero, lo mismo los Citizens que trataban de llegar con peligro, sin éxito.

Para el complemento, parecía que el PSG controlaba el cotejo pero los errores aparecieron en zona baja y el City sacó la victoria.

Al 64', un centro del capitán Kevin De Bruyne nadie lo remató ni despejó y terminó por colarse al arco, pues el portero Keylor Navas reaccionó muy tarde.

Siete minutos después, Riyad Mahrez pondría adelante en el marcador a los Citizens con un disparo que pasó entre 2 jugadores de la barrera, imposible para Navas.

Leandro Paredes y Kimpembe fueron los que dejaron un hueco entre su humanidad, por donde se coló el esférico, ante la impotencia del guardameta tico.

Como si la noche no era muy gris para el PSG, aún se quedó con uno menos desde el 77', tras la roja a Idrissa Gueye por una dura entrada sobre Gundogan.

Por eso los Citizens se adueñaron del balón hasta el final del cotejo aunque ya no sacaron más ventaja.

Manchester City produce a superb second-half display to come from behind 💪



Favourites for the 🏆 now?#UCL