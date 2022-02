Final de la Champions League se despide de Rusia: París será la nueva sede

A través de un comunicado, la UEFA informó que la final de la Champions League no se jugará en San Petersburgo debido a la invasión de Ucrania por el ejercito ruso, por lo que la nueva sede será en el Stade de France de París para el encuentro programado el 28 de mayo a las 21:00 horas.

Luego de la reunión extraordinaria que se llevó a cabo la mañana de este viernes, "la UEFA desea expresar su agradecimiento y reconocimiento al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y su compromiso para que el partido más prestigioso del futbol europeo de clubes se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes".

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement: ⬇️

Además, en el documento se menciona que todos los partidos de los países rusos y ucranianos que se tengan que jugar como local se disputarán en zona neutral "hasta nueva orden".

Este jueves la UEFA condenó la invasión militar rusa en Ucrania, a través de su cuenta de Twitter, y afirmó que está “tratando la situación con la máxima seriedad y urgencia”.

El organismo declaró en un comunicado que “comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania”.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.