Champions League: Sin ‘Santi’ Giménez, Feyenoord cae ante el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid recurrió a la garra del técnico Diego Simeone y acabó derrotando en casa 3-2 al Feyenoord en duelo correspondiente al Grupo E de la Champions League.

El delantero mexicano Santiago Giménez no jugó, ya que cumplió su segundo y último partido de suspensión.

Álvaro Morata se despachó con un doblete al minuto 12 y 47', mientras que el francés Antoine Griezmann completó la cuenta para los Colchoneros.

El cuadro neerlandés estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, pero falló al momento de controlar las acciones. Un autogol de Mario Hermoso y otro gol de David Hancko ocasionaron las ventajas del Feyenoord.

Con este resultado, el Atlético llegó a 4 unidades y comanda el grupo, mientras que el subliderato es de los neerlandeses.

