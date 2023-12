Champions: PSG sufre pero avanza en “el grupo de la muerte”

Warren Zaïre-Emery se convirtió en el héroe para el Paris Saint-Germain al anotar el tanto para igualar 1-1 con el Borussia Dortmund, resultado que fue suficiente para los parisinos para clasificarse a los octavos de la Champions League Temporada 2023/24.

El apodado “grupo de la muerte” se definió en esta sexta y última jornada, el sector F vivió dramatismo puro ya que solo los alemanes estaban clasificados para el inicio de las etapas de eliminación directa y los otros tres clubes tenían posibilidades conseguir su clasificación.

Zaïre-Emery convirtió el empate cinco minutos después de que Karim Adeyemi anotó por los Negriamarillos, Kylian Mbappe pensó por un momento que había anotado el gol del triunfo para los parisinos al 72 y con lo cual hubieran finalizado como primeros, sin embargo el tanto se invalido tras determinar que hubo fuera de lugar tras la revisión en el VAR.

El descalabró del Newcastle significó que el PSG quedó segundo y se unió al ya clasificado Dortmund en la siguiente ronda.

La escuadra británica se había adelantado con la anotación de Joelinton al 33, la escuadra italiana remontó gracias a las anotaciones de Christian Pulisic al 59 y Chukwueze al 84

La victoria del AC Milan ante las Urracas no les alcanzó para su causa, finalizando como terceros de grupo a pesar de que estaban empatados en puntos con el equipo francés, el PSG manejaba una mejor marca en duelos directos ante el club de la Serie A, por lo que tendrán que conformarse con disputar los play off de la Europa League donde trataran de luchar por el título.

La primera campaña del Newcastle en la Champions después de 20 años y la primera con los dueños saudíes terminó en dolorosa decepción al terminar como coleros del complicado grupo quedando fuera de todas las competencias internacionales, se enfocaran en certámenes locales.

Group stage complete 🙌



What surprised you most? 🤔#UCL pic.twitter.com/OsXqhOHrDE