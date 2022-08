Checo Pérez advierte que puede ganarle la carrera a Max Verstappen

Pese a que marcha tercero en el campeonato mundial de pilotos en la Fórmula Uno, Sergio Pérez no considera que estén completamente enterradas sus posibilidades de lograr el título de manera individual.

Es cierto, "Checo" cumple el rol de "escudero" del neerlandés Max Verstappen, pero eso no significa que no sueñe con proclamarse monarca de la máxima categoría… Y que esté convencido de que puede lograrlo.

Con nueve carreras por disputar, el mexicano confía en sus posibilidades, pero está perfectamente consciente de que la clave es terminar delante de Verstappen en el mayor número de pruebas posible. En declaraciones realizadas al medio de comunicación alemán "Sport Bild", Pérez asegura que puede ser campeón, si él y su monoplaza están en buenas condiciones.

"Por eso, la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino en cuántas carreras puedo terminar por delante de él (Verstappen)", asegura "Checo".

"Se trata de consistencia. Eso distingue a un campeón". Después de 13 pruebas en la temporada 2022, Verstappen es líder del campeonato con 258 puntos, por 178 de Charles Leclerc (Ferrari) y 173 de Pérez.

Entre las nueve pruebas que restan, destaca el Gran Premio de México, a efectuarse el 31 de octubre. La Fórmula Uno regresará de su periodo vacacional veraniego el 28 de agosto, en Bélgica.

