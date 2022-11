Algunos empresarios en México, entre ellos el padre de Sergio "Checo" Pérez, Antonio Pérez Garibay, pretenden crear un autódromo en Cancún, Quintana Roo y lanzar el Gran Premio en esa zona, pero el piloto mexicano tiene otros deseos.

Por su parte, Checo ha lanzado un contundente mensaje y declaró que lejos de tener otro Gran Prix en la República Mexicana, prefiere correr en otro país de Latinoamérica.

"No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento un gran compromiso y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1", declaró en un evento en Guadalajara.

"Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano", agregó previo al GP de Brasil (11 al 13 de noviembre).