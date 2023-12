Checo Pérez envía mensaje navideño

El piloto mexicano, Checo Pérez, compartió un cálido Mensaje Navideño para sus seguidores en esta temporada festiva. A través de un video difundido por uno de sus patrocinadores, el sonriente Checo aprovechó la ocasión para felicitar a sus seguidores por el gran año que tuvieron.

Con una trayectoria impresionante, el 2024 marcará el inicio de la temporada número 14 de Checo Pérez en la Fórmula Uno. A través de este mensaje, el piloto mexicano comparte no solo sus éxitos en la pista, sino también su deseo sincero de alegría y prosperidad para sus seguidores durante las festividades.

Closing the year with more than 1400 people who make all this possible.

Thank you all for your dedication and effort.

Happy holidays to you and your families.

See you in a few weeks to go for another championship 💪



Cerrando el año junto a las mas de 1400 personas que hacen todo… pic.twitter.com/TNEGI5tIvo