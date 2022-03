Red Bull gana el Gran Premio de Arabia Saudita; Checo Pérez queda 4to

Sergio "Checo" Pérez quedó a segundos de subir al podio; pese a que consiguió su primera Pole Position este sábado en Arabia Saudita, este domingo perdió la posición y quedó en el cuarto puesto.

Sin embargo, son puntos que le ayudan a Red Bull y su pelea con Ferrari en el campeonato. Max Verstappen, compañero de escudería de Pérez en Red Bull, se llevó el primer puesto.

En la vuelta 16, la escudería roja le indicó al monegasco Charles Leclerc entrar a pits, lo que el equipo del mexicano tomó como una espectacular noticia porque el tapatío ya presentaba desgaste en una llanta delantera.

