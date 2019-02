Notimex/Barcelona

El piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, cumplió durante el tercer día de pruebas en el Circuito de Barcelona-Cataluña con miras a la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

El jalisciense concretó 67 giros al trazado catalán y su mejor tiempo fue de 1:20.102 minutos; mientras que el ruso Daniil Kvyat, de Toro Rosso, firmó el mejor lapso de todos con 1:17.704 minutos, tras llegar a 137 vueltas. Por ahora la mejor duración de todos los test de pretemporada.

El finlandés Kimi Raikkonen (1:17.762 minutos), de Alfa Romeo, fue el segundo mejor; seguido del australiano Daniel Ricciardo, de Renault (1:18.164).

Mientras que el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, se ubicó hoy en el cuarto puesto cuando en el primer día de test fue el más veloz y luego su coequipero, el monegasco Charles Leclerc, lució en el segundo día de actividades.

“Checo” Pérez concluyó en el décimo sitio de 13 pilotos que entraron en actividad este miércoles, por delante de los dos Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas y el campeón actual, el británico Lewis Hamilton, quien no ha forzado de más a su monoplaza.

La tercera fue la vencida para el equipo Williams, que se ausentó en los dos primeros días y hoy apareció en pista con el británico George Russell para completar 23 vueltas con el peor tiempo general, de 1:25.625 minutos.

