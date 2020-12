Checo Pérez logra hazaña y gana GP de Sakhir

Sineli Juana Santos Cárdenas

Ciudad de México.- Lo hizo Checo Pérez.

El piloto mexicano hizo una gran carrera y sube a lo más alto del podio en el Gran Premio de Sakhir, luego de remontar desde la posición 18.

Este es la primera ocasión en la que Pérez conquista una carrera de Fórmula Uno.

La última vez que un mexicano ganó un gran premio fue Pedro Rodríguez en el Bélgica 1970.

🙌 𝗖𝗛𝗘𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🙌



Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq