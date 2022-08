Checo Pérez acaricia la pole position, saldrá en la segunda posición

Sergio "Checo" Pérez este sábado mostró una enorme mejoría en el circuito de Spa-Francorchamps luego de lograr la clasificación del Gran Premio de Bélgica; saldrá en la segunda posición.

Primero siendo el más rápido en la tercera práctica libre del GP de Bélgica, en donde con un tiempo de 1:45.047 ilusionó a los fanáticos mexicanos con la posibilidad de alcanzar su segunda Pole Position en la Fórmula 1.

Lamentablemente para el tapatío esa opción se le escaparía en la Q3, donde con un tiempo de 1:44.462 terminó en tercera posición pero ante la sanción de Max Verstappen, el mexicano adelantará un lugar por lo que saldrá desde la primera línea de salida.

Al finalizar la clasificación, Checo Pérez habló de lo sucedido y agregó que el segundo puesto de salida no es un mal lugar para luchar por el pódium.

“La segunda posición no está mal, el objetivo es rebasar a Carlos lo antes posible, tendremos que enfocarnos en la carrera de mañana”, mencionó en entrevista.

Fecha: Domingo 28 de agosto de 2022

Horario: 8:00 horas

Sede: Circuito de Spa-Francorchamps

Transmisión: Fox Sports Premium y F1 TV.

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr., saldrá en la primera posición de largada en el Gran Premio de Bélgica porque el líder por amplio margen de la Fórmula Uno en puntos, Max Verstappen, fue uno de varios pilotos sancionados con retrasos.

Verstappen fue el más veloz, seguido por Sainz, en la clasificación del sábado, pero quedó relegado al 15to lugar en la grilla. De no ser así, el campeón defensor hubiera ganado la cuarta pole de la temporada y la 17ma de su carrera.

Sin embargo, el piloto de Red Bull no descontó sus posibilidades dada la velocidad de clasificación.

“Con un auto así, sería una pena no estar en el podio”, dijo Verstappen en tono confiado.

Sainz estaba complacido con la pole, aunque su Ferrari llegó a .632 segundos de Verstappen en la clasificación.

Y Verstappen recordó que en Hungría partió en el 10mo lugar.

"Target accomplished" for Carlos Sainz 🎯



Watch all the key moments from qualifying at Spa #BelgianGP #F1