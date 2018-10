'Checo' dice que la calificación en GP de México no importa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las clases sociales están bien delimitadas en la Fórmula 1, o al menos así lo ve Checo Pérez, quien sabe que la calificación no es tan importante en esta época en que una buena estrategia es la única manera de acercarse al grupo de élite.

Es por eso que de cara al sábado de qualy en el Gran Premio de México 2018, el mexicano estudiará junto con su equipo, Racing Point Force India, cómo afrontar las adversidades de una pista donde la altura y el calor son factores clave.

“Lo importante es el domingo, hoy en día la calificación no es importante. Estar en Q3 séptimo sería gran resultado pero pagaríamos precio alto, tenemos que ver la estrategia y un lugar 11 con llantas nuevas no es el peor lugar. Si no pasa nada con los primeros tres equipos con sus llantas no tenemos ritmo para pelearlo, en F1 hay dos categorías y la diferencia es muy grande, este fin de semana todo puede pasar”, comentó.

“Aquí sufren mucho los motores, los frenos, es una carrera muy difícil y más si hay tráfico, puede ser de las más duras para los autos. Hay mucho desgaste, el auto no funciona por la altura y desgasta los frenos”.

Además de las adversidades geográficas, la implementación de las llantas hypersoft se asoma con un nuevo elemento en contra, al ser demasiado suaves para estas condiciones.

“Traemos unos compuestos más blandos que la temporada pasada y creo que son un poco demasiado blandos para este circuito. La estrategia puede no ser de una parada como lo hacíamos antes, pero igual puede mejorar la pista bastante, en la P1 es una pista sucia y va mejorando de aquí a la carrera, mañana hay probabilidad de lluvia y eso es bueno, veremos qué viene”, indicó Pérez Mendoza tras las prácticas libres.

A las 14:00 horas de este sábado comenzó la calificación para conocer el orden en la parrilla de salida del domingo, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de México.