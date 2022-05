“Checo” Pérez llega con Bad Bunny al Gran Premio de Miami

Dos de las personalidades más importantes en los mundos de las carreras de automóviles y de la música se reunieron este domingo en el Gran Premio de Miami y se han vuelto la sensación. Por un lado, el automovilista mexicano "Checo" Pérez y, por el otro, Bad Bunny.

Este domingo el cantante de "La Canción" y "Callaíta", llegó al paddock de Red Bull junto a "Checo" Pérez y ambos acapararon miradas. El mismo "Checo" Pérez compartió una fotografía en sus historias de Instagram posando con el artista.

Bad Bunny has arrived in F1 Miami with Checo Pérez. 🏎🇺🇸 pic.twitter.com/dwK2eya85F

Red Bull, además, colocó la portada de su disco, "Un verano sin ti", en el auto de Max Verstappen, esto, relacionado con la canción de Benito en la que dice "La vida va como Verstappen en Fórmula 1".

En Twitter también hay fotografías de Bad Bunny con Max Verstappen, por lo que seguramente el cantante la está pasando bomba entre autos y celebridades.

Bringing the vibes to the 305 🎶 Welcome to the #MiamiGP, @sanbenito 🙌 pic.twitter.com/r3rw1qLIhc