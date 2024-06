F1: Checo Pérez saldrá en lugar 11 en el GP de España; Norris se lleva la pole

En la sesión de clasificación para el Gran Premio de España, Sergio ‘Checo’ Pérez logró avanzar a la Q3 después de superar dificultades recientes en las calificaciones.

A pesar de registrar el octavo mejor tiempo, el piloto mexicano enfrentará una penalización de tres lugares en la parrilla de salida debido a sanciones previas impuestas en Canadá. Esto significa que Pérez arrancará desde la posición número 11 en la carrera que se celebrará mañana, domingo 23 de junio, a las 07:00 horas, tiempo del Centro de México.

La pole position fue asegurada por Lando Norris, quien dominó la sesión de clasificación con un impresionante desempeño. En contraste, Pérez expresó su frustración por no haber podido optimizar su rendimiento debido a la estrategia de neumáticos utilizada durante las clasificaciones.

Actualmente, Sergio Pérez se encuentra quinto en el Campeonato de Pilotos con 107 puntos, justo por debajo de Carlos Sainz Jr. El mexicano está determinado a recuperar terreno en la carrera después de las dificultades enfrentadas en la clasificación.

