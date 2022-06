No me representa: “Checo” Pérez aclara la polémica fiesta en Mónaco

El fin de semana pasado Checo Pérez conquistó el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes de la Fórmula 1 y este triunfo provocó una celebración que se salió de control.

Horas más tarde a la carrera, la séptima del campeonato de la máxima categoría del automovilismo, circularon imágenes en redes sociales sobre una fiesta en la que el tapatío estaba celebrando su histórica victoria.

Tantas fueron las críticas y señalamientos hacia Sergio, que él mismo acaba de lanzar un breve mensaje en su cuenta de Instagram, aclarando algunos puntos.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", escribió Checo.

"La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor", añadió el volante de Red Bull.

Por último, Pérez aseguró que los videos donde se le ve enfiestado no lo representan y pidió disculpas por ello.

"Pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto".

Filtran videos de Sergio Pérez

Durante la celebración el piloto fue captado en dos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a su aspecto desalineado y por presuntamente ser infiel.

En uno de los videos se ve a “Checo” muy cerca de una mujer, donde al parecer se da un beso, aunque este video ha sido desmentido por varios internautas, ya que han tomado el metraje para reproducirlo en cámara lenta; ahí no se alcanza a apreciar un beso, sino el casi roce de las mejillas.

#ULTIMAHORA | Más imágenes del festejo de #ChecoPerez después del #MonacoGP.

Desde mu punto de vista solo puedo observar una mujer hablando de cerca por el ruido del antro, pero no hay otra cosa

¿qué opinan?

— Marco Nájera (@MarNajera11) May 31, 2022

En la segunda grabación se aprecia que Sergio Pérez baja tambaleando las escaleras de un yate.