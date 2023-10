Checo Pérez presume su nuevo casco al estilo ‘Día de muertos’

Sergio ‘Checo’ Pérez está más que listo para dar una probada de su talento en el Gran Premio de México 2023 y como una muestra del orgullo que siente de recorrer la pista en su país querido, es el nuevo casco que preparó como homenaje al 'Día de Muertos’.

En cada edición de la carrera en casa, el piloto tapatío de la escudería Red Bull Racing sorprendió a sus fanáticos con un diseño especial de la indumentaria que portará en las prácticas libres, sesión de entrenamientos y carrera, el cual fue diseñado por Karla Samantha Lozano Guzmán.

A través de su Instagram oficial, Red Bull Racing compartió el significado de los elementos que componen la pieza hecha por un fanático para el piloto mexicano.

El diseño del caso especial de Checo, cuenta con papel picado de color morado, rosa, naranja y verde que se usa en las ofrendas, en la parte de atrás y adelante.

Buenos Días to Checo’s Mexico helmet, designed by a fan 🤩 #MexicoGP pic.twitter.com/4vIad7R5vE

En la parte de arriba, el casco cuenta con un bello perro de la raza Xoloitzcuintle, caracterizado como un alebrije.

En los costados, los más veloces podrán encontrar algunas figuras de magueyes, así como figuras en forma de banderas verdes y la clásica frase de ‘Never give up!’.

Cada minúsculo diseño representa algo de gran valor, como la felicidad, contribución, la búsqueda, hasta los nuevos comienzos.

‘Me gustaron mucho los colores. Visualmente me gustó cómo se ve desde lo lejos, pero cuando lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, es algo que me gustó’ , declaró Pérez.

Del 27 al 29 de octubre de este año, Checo, buscará convertirse en el primer conductor azteca en subir a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde su casco podría ser el amuleto de la buena suerte.

Red Bull Racing compartió un casco andante que estará paseando por las calles de la capital como motivo del GP de México.

Varias personas han compartido en las redes sociales una que otra foto donde aparece el gigantesco casco temático de Checo.

We got a new ride 🤩 #F1 pic.twitter.com/D1EThS3WJP