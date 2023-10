Checo Pérez queda en décimo lugar en el GP de Qatar

En el Gran Premio de Qatar, la decimoséptima carrera de la temporada de Fórmula 1, el piloto mexicano Checo Pérez enfrentó una serie de desafíos que resultaron en un rendimiento decepcionante. A pesar de un inicio complicado, logró sumar algunos puntos al finalizar en la décima posición, pero perdió una valiosa oportunidad que se presentó cuando Lewis Hamilton, su rival en la lucha por el segundo lugar en la clasificación de pilotos, abandonó en la primera vuelta. El gran triunfador de la jornada, celebrando su tercer campeonato de Fórmula 1, fue su compañero de equipo, Max Verstappen.

El fin de semana de Checo Pérez se complicó desde la carrera sprint del sábado, cuando sufrió un choque provocado por Alex Albon que dañó su monoplaza y requirió múltiples reparaciones, incluso una minuciosa revisión por parte de la FIA. Este incidente afectó su desempeño en el Gran Premio de Qatar.

A pesar de los desafíos, Checo Pérez logró posicionarse en el tercer lugar en dos ocasiones durante la carrera, gracias a las estrategias de cambio de neumáticos, que permitían un máximo de 18 vueltas por juego. Sin embargo, cometió tres infracciones de límites de velocidad durante la carrera, lo que resultó en sanciones de 5 segundos impuestas por la FIA. Una de estas sanciones se aplicó al final de la carrera, después de su conclusión.

