‘Checo’ Pérez y Red Bull ganan el sprint en el GP de Azerbaiyán

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ganó la carrera sprint de Azerbaiyán de la Fórmula Uno el sábado y extendió la racha de triunfos al inicio de la temporada de Red Bull. Su compañero Max Verstappen tuvo que conformarse con el tercer lugar en un dañado auto detrás del Ferrari de Charles Leclerc.

Leclerc inició desde la primera posición (al igual que en el Gran Premio de Azerbaiyán el domingo) pero Pérez lo superó antes en la recta frente al mar a la mitad de la competencia del sprint de 17 vueltas. El mexicano navegó fácilmente para ganar y recortar la diferencia con el líder de la clasificación Verstappen a 13 puntos.

Points on the board for our Top 8 finishers in the Sprint ✨ #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/dQh4TWLQvh

Leclerc se sostuvo para quedar segundo después de que Verstappen se acercó en la última vuelta para darle a Ferrari su primer podio del 2023 tras un lamentable inicio de temporada. El equipo le informó a Verstappen por el radio que había un daño visible en el piso del auto tras un contacto con George Russell al inicio de la carrera y había un visible agujero en el pontón izquierdo. Verstappen perdió el tercer lugar en el incidente y se recuperó con el reinicio con el safety car.

Red Bull ha ganado las tres primeras carreras de la temporada. Verstappen se llevó el primer Gran Premio en Bahrein y Australia, mientras que Pérez ganó en Arabia Saudí.

El safety car ingresó después de que Yuki Tsunoda se deslizó contra el muro y dejó atrás una llanta y residuos del AlphaTauri.

El estadounidense Logan Sargeant se dio de baja para el sprint después de que Williams no pudo reparar el daño por el choque a tiempo. Había clasificado 15mo para el sprint antes de impactarse contra la barrera en la primera sesión.

Por primera vez se realizó una acortada sesión de clasificación para la carrera sprint, además de la calificación usual el viernes para el Gran Premio el domingo. Leclerc calificó en el primer lugar para ambas competencias a pesar de que se impactó con la pared el sábado.

Es la primera vez que el sprint no establece el orden de salida del domingo. La F1 eliminó este formato en un intento de alentar a los pilotos de tomar más riesgos en el sprint.

CHECO: "To get away with maximum points today was the objective, but we know tomorrow is the main race" #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/AiWvGvnLpb