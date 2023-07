Checo Pérez regresa al podio en el GP de Austria 2023

El mexicano Sergio Pérez volvió al podio luego de terminar tercero en el Gran Premio de Austria 2023, la cual ganó el neerlandés Max Verstappen.

Checo Pérez comenzó la carrera en la décimo quinta posición y logró remontar para ser top tres de una carrera por quinta vez en la temporada, primera tras tres grandes premios donde sufrió desde la calificación.

Cabe señalar, que la última vez que Checo subió al podio fue en el Gran Premio de Miami, donde fue segundo.

Su coequipero dominó casi en todo momento y suma así su séptimo triunfo en el 2023.

Sergio Pérez eligió el Gran Premio de Austria, la casa de Red Bull, para reencontrarse con el podio después de 3 carreras donde batalló con el RB19.

