Para el Gran Premio de Miami (quinta carrera del campeonato mundial de la Fórmula 1 en 2022), Sergio "Checo" Pérez ha lanzado un casco edición especial.

El piloto mexicano de Red Bull compartió en sus redes sociales un video para sus seguidores, donde presume el casco que utilizará durante este fin de semana en el primer GP que se correrá en Miami.

Además de la bandera de México, infaltable en sus diseños, el casco de Checo Pérez con el que correrá en la pista del Autódromo Internacional de Miami, cuenta con los colores distintivos de la organización, su logo y los de su escudería, la de la bebida energética.

Pérez ha remarcado que se siente orgulloso de estar en un lugar como Miami, para realizar su trabajo para los cientos de latinos que acudirán al evento y los millones que lo verán por la televisión.

Un casco muy especial el de este fin de semana. El color y el sabor de Miami en esta edición que espero les guste tanto como a mí #MiamiGP



A very special helmet for this weekend! All the Miami vibe on it! Hope you like it as much as I do. pic.twitter.com/CoxcEKDczr