"Checo" Pérez revela su futuro al finalizar contrato con Red Bull

Sergio "Checo" Pérez ya dio indicios de lo que podría ser su futuro, una vez que finalice su contrato con Red Bull.

Durante una entrevista para el diario de Alemania, Bild, el piloto mexicano dio a conocer que no se ve retirado de la Fórmula 1.

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás", declaró para el diario alemán.