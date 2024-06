Checo Pérez saldrá séptimo en la Sprint Race del Gran Premio de Austria

El ritmo del RB20 de Red Bull es prometedor, pero Sergio Pérez no pudo aprovecharlo completamente durante la sesión de calificación para la Sprint Race del Gran Premio de Austria 2024.

Checo arrancará desde la séptima posición en la carrera corta, y aunque ya está en zona de puntos, su objetivo era terminar más cerca de su compañero de equipo, Max Verstappen.

Varios inconvenientes afectaron el desempeño de Pérez, como apostar por un solo giro, el tráfico en la pista y encontrarse con monoplazas más lentos. Estos factores influyeron negativamente en su rendimiento.

Pérez también señaló la dificultad adicional que encontró en pista:

"No sé qué estaba haciendo que dejó un espacio muy grande y al final estábamos en el límite, con un segundo o algo así de diferencia, e hice mi vuelta a 2 décimas de Esteban porque no podía más rápido o me lo llevaba."

A pesar de estos desafíos, Pérez tiene una oportunidad más en la qualy de mañana que determinará el orden de salida de la carrera principal en el circuito austriaco. Esta es una oportunidad crucial para enderezar su camino y aspirar a volver al podio.

