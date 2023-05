Checo Pérez sale último y Verstappen logra la pole en Mónaco F1

El campeón defensor de la Fórmula Uno Max Verstappen produjo una destacada vuelta final en la clasificación del sábado y saldrá desde la posición de honor en el Gran Premio de Mónaco, además negó que veterano Fernando Alonso de Aston Martin consiguiera su primera pole en 11 años.

Verstappen llamó a su primera posición de honor en Mónaco como algo “muy hermoso", pero su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, no tuvo mucho que celebrar después de que el ganador de la carrera del año pasado se impactó al inicio de la calificación.

Esteban Ocon de Alpine sorpresivamente estaba al frente cerca del final de la sesión antes de que Alonso, de 41 años, recuperara la cima buscando su primera pole desde el Gran Premio de Alemania 2012, cuando era parte de Ferrari.

Pero Verstappen tenía otra idea, rozando las paredes del sinuoso circuito callejero registró un mejor tiempo que Alonso por solo 0,084 segundos y saldrá con la primera posición por cuarta ocasión en la temporada y 23ma de su carrera.

Charles Leclerc de Ferrari buscaba su tercera pole consecutiva en Mónaco, pero se tendrá que conformar con salir tercero tras terminar 0,106 segundos detrás de Verstappen. Ocon será cuarto y Carlos Sainz Jr. de Ferrari, quinto, por delante del Mercedes de Lewis Hamilton.

Reconocido como uno de los mejores pilotos en circuitos callejeros, Pérez perdió el control de la parte trasera de su auto al ingresar a la curva Sainte-Devote con demasiada velocidad, le pegó a la barrera y su llanta estalló.

