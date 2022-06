Sergio "Checo" Pérez habló en entrevista con Hugo Sánchez, donde se comparó con el astro luso Cristiano Ronaldo.

El piloto mexicano de Red Bull Racing, amante del futbol, tocó diversos temas con el "Pentapichichi" en su nuevo programa de ESPN y le contó "que le gusta jugar de atacante".

"Me encanta jugar, juego de delantero, goleador... No tanto como tú, pero le echo ganas, se moverme bien. Me hubiera encantado ser golfista o futbolista", comentó entre risas el volante de la escudería austriaca.