“Checo” Pérez consigue el segundo lugar en el GP de Azerbaiyán

Max Verstappen suma una nueva victoria en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Azerbaiyán, que es acompañado en el podio por su compañero Sergio "Checo" Pérez, segundo, y George Russel (Mercedes) en tercero.

El mexicano, que se quedó con la vuelta rápida, amarra el segundo puesto en el campeonato de pilotos y le pone más candela a esta tabla individual de la categoría reina del automovilismo.

We were not perfect today, there’s so many things to improve and to understand.

But at the end of the day was a great result for the team. Congratulations to @Max33Verstappen who had an excellent race and to the whole team.

Now on to Canada! 💪 #azerbaijangp pic.twitter.com/pv2nq9Tedg