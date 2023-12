Checo y Max triunfan en la Honda Racing Kart Cup en Japón

A varios días de que concluyera la temporada 2023 de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen deleitaron a sus fanáticos al ganar la Honda Racing Kart Cup, en Japón.

Después de completar sus actividades en la Máxima Categoría, la dupla de Red Bull, así como los escuderos de AlphaTauri, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, junto a la alineación de MotoGP integrada por Joan Mir y Takaaki Nakagami, se enfrentaron en un duelo de karts en Motegi, Japón.

Cada conductor de las parejas debía completar un total de 5 vueltas y cederle el bólido a su compañero para que finalizara la competencia, lo que benefició al neerlandés y al mexicano pese a los constantes choques.

El piloto tapatío cerró con broche de oro el año del equipo de las bebidas energéticas, al quedarse con la Honda Racing Kart Cup.

🇯🇵 | Red Bull gets the fastest pitstop at the Honda Racing Kart Cup!



This great switch between Max and Checo gave them the chance for the win... #F1 #HRTD2023 pic.twitter.com/gx0eFHfIwp