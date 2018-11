¡Wow! Chelsea derrota 3-1 al Crystal Palace

Agencia

LONDRES, Q. Roo.- Con doblete del español Álvaro Morata y gol de su compatriota Pedro Rodríguez, Chelsea derroto 3-1 al Crystal Palace en la jornada 11 de la Premier League.

El delantero abrió el marcador al minuto 32, pero los “glaziers” reaccionaron y el centrocampista inglés Andros Townsend hizo el 1-1 al 55.

El próximo encuentro de Chelsea será el jueves en la Europa Legue ante BATE Borísov, de Bielorrusia...

Pero el ex jugador del Real Madrid les repitió la dosis para marcar su segundo tanto y volver a poner arriba el marcador los “Blues” ante su gente en el Stamford Bridge.

En la parte final, Pedro anotó el 3-1 para conseguir los 27 puntos y coloca como segundo lugar en la tabla general con las mismas unidades que Liverpool.

