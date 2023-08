Chicago Fire vs América dieciseisavos Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Chicago Fire y América, se medirán por los dieciseisavos de la Leagues Cup 2023, el viernes 4 de agosto a las 18:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Toyota Park.

Los hombre de rojo se clasificaron como primeros del Grupo Central 2 con cuatro unidades, en su primer partido vencieron en un gran partido 2-3 al Minnesota United, después empatarían con el Puebla 1-1, perdieron el punto extra en disputa al caer 10-9 con los camoteros.

La Máquina Roja ha tenido una temporada irregular en la MLS marchan como octavos de la Conferencia Este manejando un registró de ocho ganados, ocho empatados y siete perdidos, por lo que son una verdadera incógnita, aunque trataran de mostrar su mejor versión.

IT'S KNOCKOUT ROUND TIME 😤🏆



Tune-in on Friday at 7:00 p.m. CT on @appletv as we take on @ClubAmerica at SeatGeek.#cf97 | #CHIvAME | @LeaguesCup pic.twitter.com/QEskx4F89r