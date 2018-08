'Chicharito' anota gol y da victoria al West Ham en amistoso

Agencia

Austria.- Después de unos días de vacaciones, Javier Hernández regresó inspirado al West Ham y anotó el gol del triunfo sobre el Angers SCO en partido amistoso que se disputó en Austria, en donde el atacante jugó 58 minutos y estuvo participativo en el tiempo que le tocó estar dentro del terreno de juego.

Durante el cotejo, los ingleses se vieron mejor conectados, sobre todo entendiendo más la idea del técnico Manuel Pellegrini, quien de paso conoce bien al Chicharito Hernández. Fue al minuto 23 cuando, el delantero tapatío pudo abrir el marcador. Estuvo en la zona donde es letal, que es el área grande y sin muchos problemas mandó el balón a las redes para el 1-0, informa el portal Medio Tiempo.

El mexicano pudo hacer un gol más, pero en la oportunidad que generaron los Hammers, el pase no fue correcto para Hernández Balcázar.

Tras retornar de unos días de descanso luego de su participación en el Mundial de Rusia con la Selección Mexicana, el técnico del West Ham le dio 58 minutos de participación a Chicharito, quien se retiró del campo de alguna manera tranquilo, su gol le viene a dar confianza para lo que viene.

