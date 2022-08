"Chicharito" dejó atrás las rivalidades y entonó el Himno Nacional

Este miércoles se llevó a cabo el Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX. donde el equipo de la liga estadounidense tenía más mexicanos en su alineación. "Chicharito" fue una de las estrellas de la noche, quien olvidó las polémicas y demostró el amor a su país.

El equipo de la MLS tuvo de arranque a Carlos Vela, Julián Araujo y Javier "Chicharito" Hernández, estos dos últimos dejaron atrás la rivalidad y entonaron el Himno Nacional Mexicano.

Durante la transmisión se alcanzó a observar que "Chicharito" con una sonrisa y aplaudir cuando terminó de sonar el lábaro patrio.

De hecho, en el equipo de la MLS más jugadores mexicanos entonaron el Himno, porque en el cuadro inicial de Diego Cocca el único nacional era Fernando Beltrán.

Por si fuera poco la Liga MX se vio en desventaja en el marcador debido al gol de Carlos Vela tan sólo a los 2 minutos del encuentro.

Héctor Herrera, actual futbolista del Houston Dynamo de la MLS, habló sobre la situación de Javier "Chicharito" Hernández con la Selección Mexicana.

El mediocampista mexicano considera que el futbolista del LA Galaxy debe estar en la convocatoria de Gerardo "Tata" Martino.

"HH" también habló sobre Carlos Vela, futbolista del LAFC, a quien considera el mejor jugador mexicano del momento.

"Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi manera de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", apuntó en entrevista para TUDN.