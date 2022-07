"Chicharito" estaría fuera de la Copa del Mundo de Qatar

Javier Hernández se reunió con Gerardo Martino. Y no, no hubo perdón, por lo que las oportunidades del "Chicharito" de regresar a la Selección Mexicana e ir a la Copa del Mundo de Qatar, han quedado cerradas.

Según diversos medios de comunicación, Javier "Chicharito" Hernández tuvo una reunión vía zoom con Gerardo Martino. De Los Ángeles, donde radica el delantero del Galaxy, a Rosario, donde vive por ahora "El Tata".

Se dice que Hernández habló largo y tendido con Martino, que se habló de todo… De aquel famoso brunch en New York. De aquella famoso invitación a unas jóvenes a un hotel en Arlington.

También de aquel famoso despido a un empleado de la FMF, que tuvo que ser culpado para salvar la indisciplina de algunos futbolistas, entre ellos Hernández.

Se habla de que se ofrecieron disculpas, que estas fueron aceptadas, pero al final, la decisión quedó en lo mismo: "Chicharito" Hernández no regresa a la Selección.

La última ocasión en que el delantero fue el 6 de septiembre de 2019, cuando la Selección Mexicana goleó 3-0 a los Estados Unidos, y uno de los goles fue de Javier Hernández. Después de ahí, nada.

No ha importado la crisis de juego y de resultados. No ha importado la lesión de Raúl Jiménez. Ni el mal momento de Rogelio Funes Mori, Henry Martín y la novatez de Santiago Giménez.

No, Javier Hernández, el goleador histórico de la Selección Mexicana, no volverá a la Selección, no irá a Qatar.

(Con información de El Universal)