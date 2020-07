‘Chicharito’ marca su primer gol con el Galaxy… y también falla su primer penalti

Ciudad de México.- No sólo fue el reencuentro con el gol, Javier Hernández se estrenó como goleador con el LA Galaxy, en una noche agridulce, porque no evitó la derrota frente al Portland Timbers (1-2), en la MLS is Back. Incluso, el mexicano falló un penalti.

"Chicharito" no marcaba desde el 27 de octubre del año pasado, en el triunfo del Sevilla sobre el Getafe (2-0), allá en la recta final de su aventura por Europa. Hoy, ese peso emotivo lo arrojó al pasado, para dar paso a su historia con el cuadro angelino con el que ya había disputado dos partidos en la Major League Soccer (MLS) -ambos de titular- antes del paro por la pandemia global de coronavirus.

Pero Hernández fue héroe y villano, al fallar una pena máxima, a los 11 minutos de juego.

La intención del artillero tricolor, ex de equipos como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Han United, era mandar la esférica con potencia al costado izquierdo, pero el guardameta Steve Clark lo anticipó y evitó el daño en sus redes con una atajada en dos tiempos.

Tras la salvada de los Timbers, Hernández sólo se lamentó, pero continuó al acecho del gol tras los peligrosos servicios de Cristian Pavón y Cameron Dunbar que dejaban la ventana abierta.

Para la segunda parte y luego de una serie de modificaciones del técnico Giovanni Savarese, del Portland, las anotaciones fueron del conjunto verde, cortesía de Jeremy Ebobisse (59") y Sebastián Blanco (66'). Incluso, después de los 75', aguantaron con un hombre menos, por la expulsión de Dario Zurapic, por doble amarilla.

Demasiado tarde

En los últimos minutos, el LA Galaxy volvió a presionar en el ataque y descontó tras un pase retrasado en el área, con destino a los pies de "Chicharito" (88'), que terminó en el 1-2 y con el futbolista mexicano mirando al cielo, posiblemente con dedicatoria especial para su abuelo fallecido, el ex futbolista Tomás Balcázar.

El tiempo no alcanzó para más en la sede de Orlando, sólo para que Hernández calentara motores en un duelo de contrastes que deja a los suyos con su primera derrota y último del Grupo F de la MLS is Back; el Portland Timbers, con tres, se coloca líder del sector tras la igualada entre LAFC y el Houston Dynamo (3-3).

El siguiente juego de Javier Hernández y LA Galaxy será el próximo sábado, en el clásico contra Los Ángeles FC, pero sin Carlos Vela.