"Chicharito" Hernández se va del LA Galaxy después de cuatro temporadas

Javier "Chicharito" Hernández, el delantero mexicano anunció este viernes que se desvinculo del LA Galaxy.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana confirmó la rescisión de un contrato al que aún le quedaba un año más de vigencia, con la escuadra de la MLS.

El "Chicharito" disputó su último juego con el Galaxy en la U.S. Open Cup el 7 de junio, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Su salida libera el puesto de jugador franquicia que tenía el atacante de 35 años.

Hernández participó en 82 encuentros con LA Galaxy, 71 de esos los disputó como titular.

Finalizó con 38 goles en 74 partidos de temporada regular, además se va con la distinción ser el séptimo goleador histórico del equipo.

Fue jugador del año en el Galaxy en un par de ocasiones, marcó 18 goles la temporada anterior.

Aunque no hay una fecha establecida para su regreso al terreno de juego, Hernández ha compartido videos en redes sociales en los que se puede visualizar cómo realiza su rehabilitación.

Muchos fanáticos se han entusiasmado ante la posibilidad de que al ser agente libre, las Chivas podrían ficharlo recordando que en ese club inició su carrera futbolística en 2006 y se fue en 2010 siendo figura, habra que esperar para ver si la directiva le realiza una oferta para regresar.

Sus actuaciones convencieron al Manchester United de ficharlo, posteriormente su trayectoria en Europa incluyó al Real Madrid, Bayer 04 Leverkusen, West Ham United y el Sevilla.

Su próximo proyecto es como el presidente del Olímpico United en la King's League Américas.

Gracias por todo, @CH14_ 💙🤍💛



The #LAGalaxy have parted ways with forward Javier “Chicharito” Hernández.



📰: https://t.co/2Ny3YsJI15 pic.twitter.com/nsgsy04xl1