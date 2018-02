Estoy feliz, he recuperado mi mejor forma: 'Chicharito' Hernández

Agencia

REINO UNIDO.- Javier Hernández recuperó la titularidad con el West Ham y el olfato goleador, por lo que el mexicano ya se ve más suelto en el campo y eso le ha regresado la confianza y las ganas de luchar día a día.

"Siempre he tratado de ser positivo y, por supuesto, no encontrarás un jugador en el mundo que quiera estar en la banca, ya sea que su equipo esté luchando por un título o luchando contra el descenso. Nadie quiere estar en el banquillo, quieres hacerlo, jugar tu deporte. Estoy feliz, no solo porque estoy en el campo de nuevo, sino porque puedo sentir que he recuperado mi mejor forma", dijo al portal del club londinense.

También te puede interesar: Mexicanos se preparan para el Grand Prix de Clavados

"No creo que sea bien recibido allí, pero eso es fútbol y es parte de algo que hace''...

Este fin de semana, los Hammers se meterán a la cancha del Liverpool, club al que Chicharito le ha marcado en dos de las cinco ocasiones que los ha enfrentado.

Hernández Balcázar entiende que por su pasado en el Manchester United no será bien recibido por la afición de Anfield.

"No creo que sea bien recibido allí, pero eso es fútbol y es parte de algo que hace que este deporte sea tan interesante.

Sabemos que el Liverpool tiene un equipo con muchos jugadores de talla mundial, como lo demostraron en la Champions, y quieren seguir luchando por una mejor posición en la Premier League, así que tenemos que estar en nuestra mejor forma y dar nuestro mejor rendimiento para ganar", señaló.

En lo que va de la temporada el Chicharito acumula siete anotaciones en la Liga Premier en los 1339 minutos que ha estado sobre el terreno de juego, lo que lo convierte en el mejor goleador del West Ham.

Con información del portal Medio Tiempo