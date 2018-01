'Chicharito' le dice no a un equipo de la MLS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los futbolistas sobre los que más rumores han circulado en este mercado invernal de fichajes es Javier Hernández, quien en los últimos encuentros de los Hammers ha perdido el protagonismo que adquirió al arranque de la presente campaña.

Según el diario británico Daily Mail, el ariete mexicano habría declinado un fuerte ofrecimiento de Los Ángeles FC, club en el que jugará su compañero en la Selección Mexicana, Carlos Vela, para emigrar a la MLS.

La publicación da a conocer que Hernández considera que todavía tiene el nivel necesario para permanecer en el fútbol del Viejo Continente, razón por la que decidió no tomar la propuesta del club que dirigirá Bob Bradley, informa el portal de deportes Fox Sports.

A pesar de no contar con la confianza de Moyes, 'Chicharito' ha tomado la decisión de permanecer con los Hammers, en busca de alargar su trayectoria en el balompié europeo, contrario a lo hecho por los hermanos Dos Santos o el mismo Vela.

Otro equipo interesado en Javier Hernández

En Turquía ven con buenos ojos la incorporación del mexicano Javier Hernández, con el Besiktas, club que buscaría hacerse de los servicios del atacante que no es tomado en cuenta por David Moyes en el West Ham.

Según información que maneja el Daily Mail, de Inglaterra, el cuadro turco intentaría negociar con el cuadro londinense para una cesión de préstamo por seis meses, mismos en los que el "Chicharito" buscaría tener más actividad para llegar en ritmo al Mundial que se jugará en Rusia, informa el portal ESPN.

"Moyes no le tiene en cuenta. A pesar de sus buenas palabras no le quiere en el equipo", aseveró Digital desde Londres Brian Owen, periodista de The Argus y que confirmó que los 'Hammers' han contactado con varios representantes intentando colocar al futbolista durante este mercado de invierno.