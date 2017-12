Agencia

LONDRES.- Javier "Chicharito" Hernández vuelve al cuadro titular del West Ham United este martes, cuando visite al Arsenal en el Emirates Stadium por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Joe Hart, Declan Rice, Winston Reid, James Collins, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Arthur Masuaku, Pedro Obiang, Domingos Quina, André Ayew y Javier Hernández son los elegidos por el estratega David Moyes para avanzar a las semifinales de la copa.

El máximo goleador de la Selección azteca entra en acción frente a un complicado Arsenal.

Esta será una oportunidad dorada para que "Chicharito" siga aumentando su cuota goleadora con el cuadro de los "hammers"; sin embargo, tendrá un duro sinodal enfrente, que suele crecerse en casa y está ávido por levantar un campeonato

De conseguir el pase a semifinales de la copa a costa de uno de los vecinos más incomodos de Londres, el West Ham United empezaría a cambiar el color de la que hasta ahora ha sido una gris temporada.

En el encuentro, programado para las 13:45 horas tiempo del centro de México, el máximo goleador de la Selección azteca entrará en acción frente a un complicado Arsenal por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, el torneo más antiguo del viejo continente.

6️⃣ changes from the XI that beat Stoke ⚒ #ARSWHU #COYI pic.twitter.com/IJyz2KDDqR

Hasta el momento, el equipo del Arsenal ya le lleva ventaja al West Ham, con un gol a favor durante el primer tiempo del partido.

Our hosts have the lead at the break. #ARSWHU #COYI pic.twitter.com/BMFTOYEXpm