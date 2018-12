Tendrá ‘Chicharito’ más minutos con el West Ham

Agencia

LONDRES.- Hay una luz de esperanza para Javier Hernández con el West Ham United.

De acuerdo con vanguardia.com, de la voz del mismo director técnico, Manuel Pellegrini, el delantero austríaco Marko Arnautovic estará alrededor de un mes fuera por una lesión en el muslo.

El ariete europeo, autor de cinco goles esta temporada con los Hammers, salió desde la primera parte en la victoria por 3-1 ante el Cardiff City el pasado martes por una molestia muscular, situación que le daría más minutos a "Chicharito".

Arnautovic fue sustituido por el español Lucas Pérez que anotó dos goles.

"Marko estará probablemente fuera durante un mes. Sabemos lo importante que es para el equipo", dijo Pellegrini.

Javier ‘Chicharito’ Hernández suplica que lo dejen jugar

Javier 'Chicharito' Hernández fue honesto y manifestó que desea tener más participación, por lo que no cierra las puertas a salir del West Ham United en el mercado de fichajes de invierno o incluso esperar hasta verano.

"No lo sé. ¡O incluso ahora en invierno! Yo quiero jugar, participar lo más posible y tengo la capacidad para ganarme un lugar. Pero debo respetar las decisiones que se están tomando y por eso no estoy cerrado a irme en invierno. Hay una puerta, y otra en verano. Estoy feliz aquí, pero quiero más minutos", manifestó el delantero en entrevista para Marca.

De acuerdo con información de diairo Récord, pese a la poca actividad por circunstancias ajenas a él, el ex de Chivas lucha por hacerse de un puesto en los Hammers ya que busca tener más minutos.

"Esa es mi idea. He entrado ya en algunos (participó en seis y anotó un gol) y ojalá pueda tener más minutos", agregó.

Por otro lado, Hernández explicó que uno de los objetivos del cuadro londinense es ascender puestos en la tabla para evitar el descenso, además de que buscan instalarse en puestos europeos ya sea en la Champions o la Europa League.

"Ascender puestos. No queremos batallar con el descenso y sí estar de media tabla hacia arriba. Aunque suene muy lejano ahora, hay que pelear por puestos europeos. Esa es la meta. Hace falta una buena racha", finalizó.

En un punto de vista más personal Javier Hernández dijo que “la mayoría de los jugadores opina que el fútbol es hermoso, pero luego la gente que lo maneja toma buenas... o malas decisiones. Eso ya es muy subjetivo. Yo soy nieto e hijo de futbolistas. Amo este deporte, está en mis venas. Le tengo mucha pasión, pero no, no estoy cansado. Eso sí, soy honesto y siempre voy de cara. Si un día me canso, lo diré. Yo me muevo por pasión, y si no me apasiona algo, no lo haré. No hago por hacer”.