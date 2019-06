Agencias

Javier Hernández reveló que no continuará en el West Ham para la siguiente temporada, decisión que tomó de mutuo acuerdo con la directiva del equipo inglés, por lo que está analizando opciones para continuar su carrera.

"Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga del Club. Mi agente me esta buscando otro equipo, si no hay culminaré mi año de contrato sin problemas", declaró ‘Chicharito’ en la primera edición de The Naked Humans, un proyecto en el que comparte su vida con la modelo Sarah Kohan.

El delantero mexicano militó dos temporadas con los Hammers, sin embargo, no logró encontrar regularidad, ya que las lesiones y una extraña enfermedad le impidieron tener más minutos. Al menos en la última campaña solo tuvo 8 anotaciones en todas las competencias, perdiendo la confianza del entrenador, Manuel Pellegrini.

Será en los próximos días cuando se conozca el futuro del jugador, quien ha estado relacionado a equipos de la Liga Española, Turquía y Estados Unidos.

Por lo pronto, Hernández está disfrutando de sus vacaciones acompañado de su esposa, con quien decidió emprender un proyecto en el que comparte su estilo de vida y cómo fueron sus días previos a convertirse en padre por primera vez.