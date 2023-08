Chivas consumó fracaso quedó eliminado en fase de grupos Leagues Cup

Chivas cayó por la mínima diferencia ante el Sporting Kansas City, en un compromiso por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, el encuentro se disputó en la cancha del Sporting Park, con ese resultado uno de los considerados equipos grandes de México quedó eliminado del torneo.

El Guadalajara concretó un fracaso deportivo en el certamen internacional entre equipos de la Liga MX y la MLS al no poder ni siquiera superar la fase de grupos, al perder sus dos juegos ante rivales estadounidenses, ahora el Rebaño deberá esperar bastante tiempo hasta que se reanude el Apertura 2023 del fútbol mexicano, donde tendrán aún más presión de alzar el título.

El Rebaño previamente había sufrido un doloroso descalabro 3-1 en su presentación ante Cincinnati, no pudo sumar ningún punto en el certamen y retornará a México, mucho antes de lo anticipado quedándose sin posibilidades de luchar por este campeonato.

Los Rojiblancos habían llegado con expectativas altas por ser actual líder del torneo Apertura 2023 luego de las primeras tres fechas con tres triunfos consecutivos y tras alcanzar el subcampeonato el torneo anterior perdiendo ante Tigres, pero el club tapatío en la Leagues Cup se vio fuera de forma en sus dos compromisos donde generó muy pocas oportunidades de gol y evidenció fallas defensivas.

Ahora el equipo dirigido por el serbio Veljko Paunović tendrá que esperar tres semanas antes de que se reanude la presente edición de la Liga MX, donde deberán replantear varias cosas, afinar estrategias con su afición exigiendo que proporcionen resultados de inmediato.

