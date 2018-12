Las Chivas volaron con ¡Freddie Mercury!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO. - Antes de partir a Dubái, Chivas no dejó de presumir que volarían a Emiratos Árabes Unidos junto al "doble" de Freddie Mercury.

En redes sociales el Rebaño publicó varias imágenes del inicio de su viaje, pero una destacó porque atrás de Jair Pereira se podía apreciar a una persona muy parecida al fallecido vocalista de Queen.

“Ya dijo que de regreso canta ‘We are the Champions’”, se lee en una publicación hecha en la cuenta oficial del “Rebaño” tras los comentarios de sus seguidores que destacaban la presencia de "Freddie Mercury".

Todo indica que la persona era parte de la tripulación del avión que llevó a Chivas hasta Dubái procedente de Houston, Texas.

🚨 Ya dijo que de regreso canta "We Are The Champions" 🎙😅🏆 pic.twitter.com/P5IM3VkKNR