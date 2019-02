Redacción

Chivas de Guadalajara sigue teniendo una temporada muy aceptable pues esta noche empató 1-1 en casa de Cafetaleros de Tapachula, en el último partido suyo dentro de la fase de grupos, aunque ya desde la jornada anterior estaba calificado a los octavos de final.

Rolando González puso el 1-0 a favor de los locales al '44 y Alejandro Zendejas empató al '71.

También hoy el FC Juárez empató en su casa 1-1 ante Puebla, y esta misma noche juegan Dorados vs Gallos Blancos y Pumas vs Leones Negros.

Hay que recordar que el vigente campeón Cruz Azul fue eliminado ayer al perder 0-1 como local ante Alebrijes.

Hasta ahora los posibles cruces en octavos son los siguientes:

Morelia vs Puebla

Xolos vs Alebrijes

América vs Pachuca

Chivas vs Atlético San Luis

FC Juárez vs León

Veracruz vs Mineros

Pumas vs Zacatepec

Dorados vs Atlas