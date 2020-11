Chivas da el primer golpe; vence 1-0 al América en el juego de ida

Guadalajara.- El zaguero Cristian “Chicote” Calderón ingresó desde el banquillo para anotar en los minutos finales y Chivas derrotó 1-0 al América en el Clásico por los cuartos de final del Torneo Apertura 2020, que contó con aficionados en las gradas.

Calderón, quien entró a los 53 minutos por Fernando Beltrán, tomó un rebote en las proximidades del área, se acomodó y definió con un potente zurdazo que superó el lance del portero Guillermo Ochoa a los 80 minutos.

El juego de vuelta será en el Estadio Azteca

Chivas, de regreso en una Liguilla luego de cinco torneos de ausencia, avanzará a las semifinales con cualquier triunfo o empate en el partido de vuelta, previsto para el sábado en el estadio Azteca.

Ese encuentro se realizará sin público, a diferencia de lo que ocurrió el miércoles en el estadio Akron, donde la dirigencia de Chivas recibió a unos 6 mil seguidores, entre ellos ex jugadores del equipo que fueron invitados especiales.

La decisión de Chivas generó polémica en México porque el estado de Jalisco se encuentra en semáforo epidemiológico anaranjado. La Liga MX y las autoridades sanitarias autorizaron abrir los estadios a un máximo de 50% de capacidad sólo si dicho color era amarillo o verde.

América no está muerto y un triunfo de 1-0 le daría el pase a semifinales por su mejor posición en la tabla, donde terminó en el tercer sitio, mientras que Chivas fue séptimo.

América fue mejor en el primer tiempo

En un primer tiempo de pocas llegadas, fue América el que tuvo las mejores oportunidades, ambas en los botines de Henry Martín, a los 28 y 36 minutos. Las dos fueron rechazadas con buenas atajadas del portero Raúl Gudiño.

Chivas tuvo la posesión de la pelota, pero no logró inquietar a Guillermo Ochoa. El Guadalajara pudo irse al frente cuando Ángel Sepúlveda realizó un tiro dentro del área que le pegó en la parte posterior del brazo al zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, pero el árbitro Jorge Isaac Rojas no lo consideró penal y no revisó la jugada en el VAR.

Chivas despierta en el segundo tiempo

El Guadalajara salió de su letargo en la segunda parte y generó su primer peligro a los 52 en una jugada a pelota detenida, en la que Miguel Ponce conectó un cabezazo que se fue por encima del arco.

Chivas volvió a tocar a puerta a los 61 y 63 con intentos de Calderón que se fueron ligeramente desviados, el primero con un disparo de pierna derecha y el segundo con un cabezazo.

El premio a la insistencia de Calderón vino a los 80, cuando aprovechó el rebote y se atrevió con un potente disparo de pierna izquierda que entró a media altura por el costado derecho del arco de Ochoa.